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Над Туапсе прогремело несколько громких взрывов

Shot: несколько громких взрывов прогремело над Туапсе

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MOD Russia/Global Look Press

Несколько взрывов произошло над Туапсе, предположительно из-за сработавшей системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В публикации отмечается, что над городом сбивали беспилотные летательные аппараты (БПЛА), целями которых мог быть местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Местные жители услышали первые взрывы около 3:30 мск. Всего произошло около пяти громких хлопков.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ранее сообщил в своем Telegram-канале, что в небе над регионом были сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Позже он добавил, что был уничтожен еще один БПЛА.

По данным Telegram-канала SHOT, над городом Курском также прогремела серия взрывов, силы ПВО сбили украинские беспилотники. Местные жители сообщили о семи до десяти взрывах. На данный момент информации о последствиях и пострадавших нет.

До этого на территории всей Курской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Угрозу атаки беспилотников объявили также в Воронежской области.

Ранее от атаки БПЛА в Белгородской области пострадали двое мирных жителей.

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