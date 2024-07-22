Вучич заявил о готовности Запада к военному конфликту с Россией

Западные страны активно готовятся к прямому военному противостоянию с Россией. Такое заявление сделал президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Pink.

«Они [страны Запада] уже готовятся к конфликту с РФ и готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах. Мы это знаем и по военным приготовлениям, знаем как они ведутся. И я хочу вам сказать, они готовятся к военному конфликту», – заявил Вучич, добавив, что Запад хотел бы вести боевые действия на расстоянии, с помощью посредников.

Президент Сербии подчеркнул, что западные страны не интересует количество гибнущих украинцев, так как у России есть много нефти, газа, фосфатов, золота и серебра, и прочих необходимых им ресурсов.

До того замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков заявил, что страны Запада не понимают того факта, что в мире нарастает угроза ядерного конфликта с участием России.

Ранее Путин объяснил, почему Россия и Украина никак не могут помириться.