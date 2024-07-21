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ВСУ обстреляли город в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город Шебекино попал под артиллерийский обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Гладков подчеркнул, что в результате прилета произошло возгорание нежилых строений, пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания.

Губернатор добавил, что южная часть города временно остается без света. Аварийные бригады в ближайшее время начнут восстановительные работы.

Гладков добавил, что по предварительной информации, пострадавших нет.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что девять человек получили ранения в результате обстрела города Шебекино со стороны ВСУ. Двоих пострадавших медики отпустили домой после оказания помощи. Еще семь человек были госпитализированы в больницы Белгорода.

Он уточнил, что украинские военные выпустили по Шебекино, селам Архангельское, Маломихайловка, Муром и хутору Марьино 29 снарядов, а также применили три беспилотника.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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