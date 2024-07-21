Израильские самолеты атаковали объекты «Хезболлы» на юге Ливана

Израильская авиация нанесла удар по находившимся в южной части Ливана ракетной установке и военным объектам шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщается в Telegram-канале вооруженных сил Израиля.

Самолеты поразили ракетную установку, наблюдательный пункт и «террористическую инфраструктуру» движения. Удары были нанесены в районах Айта-эш-Шаб, Хиам и Ярине.

До этого сообщалось, что после ударов военно-воздушных сил Израиля по складам боеприпасов в Адлюне на юге Ливана произошла серия взрывов.

20 июля вооруженные формирования шиитской милиции «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Голанских высотах. По территории Голан и Галилейскому выступу было выпущено более полусотни снарядов из реактивных систем залпового огня.

Ранее Израиль заявил о готовности к наступлению в Ливане.