Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике ВСУ над регионом РФ

Министерство обороны России сообщило, что около 17:45 по московскому времени пресекло попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории РФ.

Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

Перед этим в Белгородской области российская система ПВО сбивала украинский беспилотник около 11:00 21 июля.

До этого сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили военный вертолет Ми-8 и 40 беспилотников Вооруженных сил Украины. В оборонном ведомстве добавили, что системы ПВО сбили две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

Ранее в Курской области украинский дрон атаковал работавший в поле комбайн.