США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по Ходейде на западе Йемена

США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по провинции Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщает подконтрольный йеменскому движению «Ансар Алла» (хуситам) телеканал Al Masirah.

«США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по району Рас-Иса в округе Ас-Салиф», — сообщил телеканал.

21 июля ВВС Израиля атаковали порт в Йемене, который контролируют хуситы. По данным местных СМИ, в результате авиаударов по нефтяным объектам и электростанции в Ходейде пострадали десятки человек. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что эта операция является ответом на атаку хуситского беспилотника по Тель-Авиву накануне. Он пообещал защищать Израиль любыми средствами и на всех фронтах. Хуситы назвали атаку ЦАХАЛ израильской агрессией, на которую они дадут эффективный ответ.

Ранее Нетаньяху рассказал, по какой причине ЦАХАЛ атаковал порт в Йемене.