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Спецслужбы Грузии стали опрашивать вернувшихся с Украины военных

СГБ Грузии опрашивает участвовавших в украинском конфликте военнослужащих

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Irakli Gedenidze/Reuters

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начали опрашивать граждан, которые вернулись с Украины после участия в военных действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает телекомпания «Мтавари архи».

По данным журналистов, на опрос в СГБ были вызваны двое грузинских солдат.

«Опрос Надима Хмаладзе и Важи Цецадзе по делу о «попытке государственного переворота» пройдет в присутствии судьи-магистра в Тбилисском горсуде, так как они отказались явиться в СГБ», — сообщает телеканал.

Отмечается, что солдаты не могут раскрывать подробности дела из-за наложенного грифа «секретно».

Позже стало известно, что на опрос вызвали еще одного военнослужащего, участвовавшего в украинском конфликте. Журналисты выяснили, что опрос состоялся в рамках расследования уголовного дела о беспорядках и госперевороте.

В конце июня прибывший в ЛНР активист Социалистической платформы Грузии Паата Абуладзе рассказал, что наемников для «Грузинского национального легиона» (признан в РФ террористической организацией), воюющего на стороне ВСУ вербуют в Европе и готовят в Польше. По его словам, организацию создали сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в то время, когда тот уехал на Украину.

Ранее в Грузии назвали Украину политической «заложницей».

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