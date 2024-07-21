В Госдуме восхитились российскими военными на СВО

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил отвагу бойцов специальной военной операции (СВО), которые спасли мирных жителей из Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР). В разговоре с «Лентой.ру» депутат отметил мужество бойцов.

«Мы все восхищаемся тем мужеством, что наши молодые люди и даже не очень уже молодые люди в течение длительного времени, два с половиной года, рискуя своей жизнью, выполняют свой долг», — заявил парламентарий.

Депутат добавил, что остальные граждане должны оказывать бойцам спецоперации всестороннюю помощь и поддержку. Чепа также отметил, что государство в свою очередь будет делать все возможное, чтобы подвиги бойцов СВО в дальнейшем отразились на жизнях военных и их близких.

Парламентарий подчеркнул, что государство помнит о бойцах спецоперации и вся страна «гордится ими и их ежедневными подвигами».

Незадолго до этого сообщалось, что штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России проводили эвакуацию семьи из освобождаемого населенного пункта Красногоровки, вызывая огонь украинских боевиков на себя. Кроме того, российские военные на себе вынесли слепую женщину из дома в Красногоровке.

Ранее ВС РФ перехватили разговор военных ВСУ, обсуждавших стрельбу по жителям Красногоровки.