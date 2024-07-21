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Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

МО: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области

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MOD Russia/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит 21 июля около 10:20 мск.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили три беспилотника над Белгородской областью.

Днем 20 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что украинские войска более 60 раз за сутки обстреляли регион. По его информации, 19 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 62 снаряда и 24 беспилотника по восьми районам и городским округам. ВСУ ударили по Белгородскому, Борисовскому, Волоконовскому, Краснояружскому и Ровеньскому районам, а также по городским округам Валуйский, Грайворонский и Шебекинский. До этого Гладков заявлял, что шесть человек пострадали в результате атак со стороны ВСУ по Белгородской области за сутки.

Ранее украинский дрон сбросил бомбу на машину жителя Курской области.

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