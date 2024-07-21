Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

РФ подняла истребители для опознавания воздушной цели над Баренцевым морем

МО: Россия подняла истребители из-за приближения бомбардировщиков США к границе

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря приближающуюся к государственной границе РФ групповую воздушную цель. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Для недопущения нарушения границы в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипажи идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков США В-52Н США.

При приближении российских истребителей американские самолеты развернулись от государственной границы РФ.

В Минобороны уточнили, что полет экипажей РФ выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

10 июля российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух из-за обнаруженного вблизи государственной границы над Баренцевым морем норвежского патрульного самолета Р-8А «Посейдон».

В начале июня сообщалось об американском беспилотнике Global Hawk, который находился в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь.

Ранее военный эксперт оценил риски столкновения военной авиации Польши и России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами