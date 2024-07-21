РФ подняла истребители для опознавания воздушной цели над Баренцевым морем

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря приближающуюся к государственной границе РФ групповую воздушную цель. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Для недопущения нарушения границы в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипажи идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков США В-52Н США.

При приближении российских истребителей американские самолеты развернулись от государственной границы РФ.

В Минобороны уточнили, что полет экипажей РФ выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

10 июля российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух из-за обнаруженного вблизи государственной границы над Баренцевым морем норвежского патрульного самолета Р-8А «Посейдон».

В начале июня сообщалось об американском беспилотнике Global Hawk, который находился в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь.

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