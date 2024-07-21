Бойцы ВС РФ без бронежилетов вынесли слепую женщину из-под обстрелов ВСУ

Российские военные на себе вынесли слепую женщину из донецкого города Красногоровки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РФ.

Ведомство предоставило журналистам видео, в котором пожилой муж спасенной жительницы Владимир рассказывает о произошедшем. По его словам, почти сразу после начала активных боевых действий около населенного пункта их дом был полностью разрушен. Несколько месяцев супружеской паре пришлось переходить из здания в здание, прячась от обстрелов в подвалах.

При этом в один из дней в дом, где остановились муж и жена, попал снаряд. Тогда их и заметили штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ, которые помогли мирным гражданам покинуть опасный район.

«Жену на себе, на плечах носили, рисковали — снимали бронежилеты и на себе носили — сил нет пересказывать, не дай бог никому пережить», — вспомнил Владимир.

В пресс-службе Минобороны РФ уточнили, что сейчас супруги находятся в безопасном месте. Им уже оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Утром 21 июля заместитель командира 5-й штурмовой отдельной мотострелковой бригады ВС РФ с позывным «Мамай» сообщил, что процесс взятия Красногоровки под контроль идет к завершению. Как он сказал, ситуация осложняется большой плотностью мирного населения. Украинские солдаты не пропускают людей ни в одну, ни в другую сторону.

Ранее российские бойцы перехватили разговор военных ВСУ, обсуждавших стрельбу по жителям Красногоровки.