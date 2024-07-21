Военные РФ перехватили разговор солдат ВСУ, обсуждавших стрельбу по мирным жителям

Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ при радиоперехвате переговоров подразделений ВСУ выявили, что украинские военные обсуждают стрельбу по мирным жителям Красногоровки в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, министерство обороны России предоставило журналистам текстовую расшифровку радиоперехвата. Из нее следовало, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) свободно обсуждают целенаправленный огонь по мирным жителям в населенном пункте Красногоровка в ДНР.

«Значит, слушай, Терен. Если те бабульки подходят близко до вас, минусуйте их. Как принял?» — приводятся в расшифровке слова бойца украинской армии, называющего себя «Абрикосом».

В переговорах, которые перехватили российские специалисты, участвовали трое военнослужащих ВСУ. Кроме стрельбы по мирным гражданам, бойцы ВСУ обсуждали прилет по одной из позиций.

Незадолго до этого в Минобороны РФ сообщили, что российская армия успешно завершает освобождение Красногоровки. Однако быстро завершить операцию сложно из-за того, что в городе большая плотность мирного населения.

Красногоровка — населенный пункт в Донецкой народной республике. С 1 августа 2014 года он находится под контролем ВСУ.

Ранее ВС РФ вызвали огонь на себя, чтобы спасти мирных жителей в Красногоровке.