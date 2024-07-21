Пленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Кургак заявил, что украинские солдаты бегут из Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР) из-за усталости и долгого нахождения на фронте. Об этом сообщает ТАСС.

«Все уже устали. Многие воюют много времени без отпусков и увольнительных», — сказал Кургак.

По его словам, многие украинские военнослужащие в Красногоровке бросают оружие и бегут. Он также добавил, что в числе мобилизованных в этом населенном пункте есть люди с тяжелыми патологиями.

До этого сдавшийся в плен солдат ВСУ Валерий Андронюк рассказал о слабых сооружениях для защиты украинских бойцов на передовой. Он отметил, что у блиндажей для украинских военных слабые и недостаточно толстые перекрытия, например доски в один накат, которые засыпаны тонким слоем земли.

20 июля в Киеве прошел митинг с требованием демобилизовать военнослужащих ВСУ. В демонстрации приняли участие несколько десятков человек.

Ранее на Украине начали задерживать мужчин, не обновивших данные в военкоматах.