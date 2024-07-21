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В подполье заявили о нарастающем конфликте между военкомами и ВСУ

Подпольщик Лебедев: на Украине нарастает конфликт между ВСУ и ТЦК

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Shutterstock

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что сейчас на Украине нарастает конфликт между солдатами ВСУ и сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов). Об этом пишет ТАСС.

По словам источника агентства, военные ВСУ крайне негативно относятся к работникам военных комиссариатов. В том числе из-за того, что они получают примерно такую же заплату, что и непосредственные участники боевых действий.

«Отличие в том, что сотрудники ТЦК каждый вечер возвращаются домой, а эти сидят в окопе. Они очень не любят тэцэкашников», — пояснил координатор подполья.

Как сказал Лебедев, в некоторых случаях машины работников территориальных центров комплектования в городе Одессе сжигали именно бывшие бойцы ВСУ. При этом он подчеркнул, что эти сведения официально не подтверждены.

2 июля в Одессе группа неизвестных людей попыталась спалить машину сотрудника ТЦК. На место оперативно прибыли представители экстренных служб и всего за 15 минут потушили огонь. В результате транспортное средство получило некоторые повреждения, но целиком не сгорело. Это был не первый подобный поджег в данном населенном пункте.

Ранее в Одессе объявили в розыск автомобиль, который «прокатил на капоте» сотрудников военного комиссариата.

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