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В Киевской области объявлена воздушная тревога

В Киевской области Украины объявлена воздушная тревога

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Киевской области Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Отмечается, что сигнал воздушной тревоги прозвучал в украинской столице и области в 01:55 часов мск.

Кроме столичного региона воздушная тревога распространилась на Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Харьковскую, Черкасскую, Кировоградскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Николаевскую области, а также на Крым и подконтрольные Киеву части ЛНР и ДНР.

До этого издание «Страна.ua» сообщало, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошла серия взрывов.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.

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