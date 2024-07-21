На юге Ливана произошла серия взрывов после ударов ВВС Израиля по складам боеприпасов в Адлюне. Об этом пишет ливанское агентство NNA.

В результате взрывов пострадали трое мирных жителей в городе Хараиб. Они были доставлены в больницы с легкими ранениями.

До этого Израиль нанес удар по порту хуситов Ходейда в Йемене.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Негласно поддерживаемая Ираном ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории.

По данным Bloomberg, «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее МИД Ирана предупредил Израиль о «безвозвратном аде» в случае вторжения в Ливан.