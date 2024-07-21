В Запорожье произошли взрывы

В подконтрольном Киеве городе Запорожье произошла серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Подробности не приводятся. Официальные источники эту информацию пока не подтвердили.

В настоящее время воздушная тревога звучит на территории Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областей Украины, а также контролируемых Киевом частей Запорожской и Херсонской областей РФ и ЛДНР.

До этого о взрывах в этом городе сообщалось 14 июля.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.