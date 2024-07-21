Нетаньяху рассказал, зачем Израиль нанес удар по йеменскому порту Ходейда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удар по порту Ходейда в Йемене был нанесен в ответ на атаку БПЛА йеменского движения «Ансар Аллах» по Тель-Авиву. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам израильского премьера, в ходе операции были поражены цели в 1800 км от границы Израиля. Нетаньяху уточнил, что враги Израиля должны понимать — нет места, куда не дотянется «длинная рука Государства Израиль».

«Атака стала прямым ответом на удар беспилотником <...> За последние восемь месяцев хуситы запустили сотни баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников по Израилю», — поделился Нетаньяху.

До этого он говорил, что Израиль готов защищать себя любыми средствами, а каждый, кто атакует его, должен быть готов «заплатить очень высокую цену».

По словам Нетаньяху, все, кто надеется на стабильный и безопасный Ближний Восток, должен помогать Израилю в борьбе против Ирана и его союзников, как в Йемене, так и в секторе Газа или в Ливане.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.