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Нетаньяху рассказал, зачем Израиль нанес удар по йеменскому порту Ходейда

Нетаньяху назвал атаку на порт Ходейда ответом на удар БПЛА по Тель-Авиву

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Abir Sultan Pool/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удар по порту Ходейда в Йемене был нанесен в ответ на атаку БПЛА йеменского движения «Ансар Аллах» по Тель-Авиву. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам израильского премьера, в ходе операции были поражены цели в 1800 км от границы Израиля. Нетаньяху уточнил, что враги Израиля должны понимать — нет места, куда не дотянется «длинная рука Государства Израиль».

«Атака стала прямым ответом на удар беспилотником <...> За последние восемь месяцев хуситы запустили сотни баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников по Израилю», — поделился Нетаньяху.

До этого он говорил, что Израиль готов защищать себя любыми средствами, а каждый, кто атакует его, должен быть готов «заплатить очень высокую цену».

По словам Нетаньяху, все, кто надеется на стабильный и безопасный Ближний Восток, должен помогать Израилю в борьбе против Ирана и его союзников, как в Йемене, так и в секторе Газа или в Ливане.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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