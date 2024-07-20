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Нетаньяху пообещал применять «любые средства» для защиты Израиля

Нетаньяху: Израиль будет защищать себя любыми средствами

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JINI/Global Look Press

Израиль готов защищать себя любыми средствами, а каждый, кто атакует его, должен быть готов «заплатить очень высокую цену». С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на фоне ударов Израильской авиации по целям хуситов в Йемене, сообщает ТАСС.

«Мы [Израиль] будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию», – сказал израильский премьер.

По его словам, все, кто надеется на стабильный и безопасный Ближний Восток, должен помогать Израилю в борьбе против Ирана и его союзников, как в Йемене, так и в секторе Газа или в Ливане.

20 июля министерство здравоохранения правительства движения «Ансар Алла» (хуситов) заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена.

Армия обороны Израиля назвала удары по военным объектам в Йемене ответом на сотни атак хуситов в последние месяцы.

Ранее премьер Израиля посетил юг сектора Газа.

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