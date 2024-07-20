В Минобороны Израиля прокомментировали пожар в Ходейде после атаки ЦАХАЛ

Руководитель министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что пожар в районе йеменского порта Ходейда после израильских авиаударов по военным целям хуситов «виден по всему Ближнему Востоку». Об этом сообщает ТАСС.

По мнению министра, значение данного пожара «понятно».

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по военным объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в районе порта города Ходейда на западе Йемена в ответ на сотни атак на Израиль в последние месяцы.

20 июля министерство здравоохранения правительства движения «Ансар Алла» (хуситов) заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города Ходейда на западе Йемена, есть погибшие и раненые.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС.

Ранее премьер Израиля посетил юг сектора Газа.