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ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области

Гладков: пять населенных пунктов Белгородской области атакованы дронами ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Пять населенных пунктов Белгородской области атакованы беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Один из дронов атаковал комбайн в Волоконовском районе рядом с селом Новое. Транспортное средство получило небольшие повреждения.

В Грайворонском городском округе в селе Козинка в результате удара БПЛА повреждена кровля в одном из частных домов.

«В Краснояружском районе в селе Теребрено FPV-дрон повредил крышу социального объекта. В поселке Прилесье беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль в результате чего машина получила повреждения», – сообщил глава региона.

Также он рассказал, что в Шебекинском городском округе в селе Муром дрон повредил частный дом.

Оперативные службы работают на местах, пояснил Гладков.

До этого Гладков заявил, что при обстреле Шебекино пострадали семь мирных жителей.

Ранее в Белгородской области обнаружили более 100 суббоеприпасов.

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