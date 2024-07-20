В результате атаки Израиля на порт йеменской ходейды есть убитые и раненые

В результате израильской атаки на порт йеменской ходейды есть убитые и раненые. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

20 июля сообщалось, что несколько нефтяных объектов, расположенных в йеменском портовом городе Ходейда, подверглись удару с воздуха.

Целью атаки стали нефтяные объекты на территории порта. Атака была совершена Израилем. В результате налета на порт йеменской Ходейды несколько человек получили ранения.

19 июля йеменские хуситы взяли на себя ответственность за атаку по Тель-Авиву.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС.

Ранее США нанесли удар по хуситам в Йемене.