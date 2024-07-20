Появились кадры авиаудара по нефтяным объектам в Йемене

Несколько нефтяных объектов, расположенных в йеменском портовом городе Ходейда, подверглись удару с воздуха. Об этом сообщил йеменский телеканал Al Masirah, близкий к движению хуситов «Ансар Аллах».

По информации вещателя, целью атаки стали нефтяные объекты на территории порта.

Телеканал отмечает, что атака была совершена Израилем. В результате налета на порт йеменской Ходейды несколько человек получили ранения.

«Израилем была нанесена серия ударов по порту города Ходейда», — говорится в сообщении.

20 июля британские ВВС сообщили, что в Красном море неподалеку от берегов Йемена произошло нападение беспилотников на либерийское судно. В результате атаки никто не пострадал.

До этого Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли удар по Йемену, уничтожив два беспилотника хуситов из движения «Ансар Аллах».

Ранее йеменские хуситы выпустили десятки беспилотников по югу Израиля.