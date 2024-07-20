Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились кадры авиаудара по нефтяным объектам в Йемене

Al Masirah: нефтяные объекты в йеменской Ходейде подверглись атаке с воздуха

Несколько нефтяных объектов, расположенных в йеменском портовом городе Ходейда, подверглись удару с воздуха. Об этом сообщил йеменский телеканал Al Masirah, близкий к движению хуситов «Ансар Аллах».

По информации вещателя, целью атаки стали нефтяные объекты на территории порта.

Телеканал отмечает, что атака была совершена Израилем. В результате налета на порт йеменской Ходейды несколько человек получили ранения.

«Израилем была нанесена серия ударов по порту города Ходейда», — говорится в сообщении.

20 июля британские ВВС сообщили, что в Красном море неподалеку от берегов Йемена произошло нападение беспилотников на либерийское судно. В результате атаки никто не пострадал.

До этого Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли удар по Йемену, уничтожив два беспилотника хуситов из движения «Ансар Аллах».

Ранее йеменские хуситы выпустили десятки беспилотников по югу Израиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами