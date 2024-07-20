Стало известно, когда украинские пилоты завершат обучение на F-16

В национальной гвардии США сообщили, что украинские пилоты, которые в настоящее время проходят обучение в США по управлению истребителями F-16, завершат курс в конце лета. Заявление приводит РИА Новости.

«Оставшиеся пилоты, как ожидается, выпустятся в конце лета», — сообщили в нацгвардии.

12 июля стало известно, что этим летом Киев получит истребители F-16, но в гораздо меньшем количестве, чем надеялись на Украине. По данным Bloomberg, Украине могут передать до 24 истребителей F-16. При этом руководство страны призывало поставить не менее 300.

Позднее сообщалось, что российские летчики на тяжелых истребителях Су-35С готовы сбивать готовящиеся к поставкам украинской авиации истребители F-16. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Российский летчик пояснил, что российские Су-35С более совершенны, чем различные модификации американского истребителя — при этом вооружение российской боевой машины обладает значительно большей дальностью поражения.

Ранее сообщалось, что Греция передаст Украине десятки истребителей F-16 через США.