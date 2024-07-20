Британия сообщила об атаках беспилотников на судно в Красном море

Две атаки беспилотников на либерийское судно произошли в Красном море неподалеку от берегов Йемена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.

«Капитан сообщил о двух атаках: сперва беспилотник взорвался неподалеку от судна, нанеся незначительный ущерб, потом надводный беспилотник также взорвался неподалеку от судна», – говорится в сообщении управления.

Экипаж также обнаружил и другие БПЛА. При этом, как сообщается, судно не получило серьезных повреждений, команда корабля не пострадала.

Позднее в UKMTO сообщили, что рядом с судном в воду упала ракета.

Уточняется, что власти ведут расследование. Судам рекомендуется проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

В июне хуситы и их иракские союзники атаковали четыре коммерческих судна в Красном и Средиземном морях — все они, по утверждению представителей движения, направлялись в сторону Израиля.

Ранее в России оценили последствия блокады Красного моря хуситами.