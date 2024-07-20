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В Белгородской области обнаружили более 100 суббоеприпасов

Гладков: в городе Шебекино и селе Новая Таволжанка найдены суббоеприпасы

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РИА Новости

После последних обстрелов со стороны ВСУ на территории города Шебекино и села Новая Таволжанка найдены суббоеприпасы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, было обнаружено более 100 таких взрывоопасных предметов. Губернатор попросил граждан не трогать боеприпасы при обнаружении.

«Сразу же звоните 112. Оператору нужно будет сообщить точное место: где вы нашли такой «колокольчик»-боеприпас, его описание и свой номер телефона, чтобы специалисты при необходимости смогли связаться с вами», — написал Гладков.

20 июля Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино. Он заявил, что в результате атаки ранены семь мирных жителей. Четверо пострадавших получили различные осколочные ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, еще одна женщина пострадала в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом.

Ранее губернатор Херсонской области заявил, что украинские солдаты стали чаще сдаваться в плен.

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