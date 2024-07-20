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«Хезболла» нанесла массированный ракетный удар по Голанским высотам

«Хезболла» выпустила 50 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах

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Ronen Zvulun/Reuters

Вооруженные формирования шиитской милиции «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Голанских высотах. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По данным вещателя, по территории Голан и Галилейскому выступу было выпущено более 50 снарядов из реактивных систем залпового огня. Воздушная тревога была объявлена в кибуцах Дафна, Снир и Шеар-Яшув.

Отмечается, что данная операция стала ответом «Хезболлы» на налет израильских ВВС на поселок Бурдж-эль-Мулюк на юге Ливана, в результате которого пострадали четыре мирных жителя.

15 июля беспилотник ЦАХАЛ атаковал машину на границе Сирии и Ливана, в которой находились члены шиитской организации «Хезболла». В результате атаки автомобиль загорелся. Ни одного из бойцов движения медикам спасти не удалось.

До этого израильская артиллерия обстреляла тепловую электростанцию ТЭС в городе Марджаюн на юге Ливана. После этого станция прекратила работу, удар привел к серьезным повреждениям.

Ранее Израиль заявил о готовности к наступлению в Ливане.

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