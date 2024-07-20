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На Купянском направлении зенитчики сбили Storm Shadow

РИА: на Купянском направлении зенитчики сбили Storm Shadow, HIMARS и дроны

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Ukrinform TV/YouTube

На Купянском участке фронта российскими зенитчиками уничтожена крылатая ракета Storm Shadow, запущенная Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечено, что цель была поражена расчетом зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2».

Начальник расчета с позывным «Паук» пояснил агентству, что помимо крылатой ракеты Storm Shadow зенитчики в последнее время уничтожили БПЛА самолетного типа «Фурия» и «Лелека», беспилотник португальского производства Tekever и снаряды ракетной системы залпового огня HIMARS.

«Технические характеристики машины позволяют. Это 98% попадания. В основном-то машина все делает, но экипаж тоже важен», — рассказал он.

19 июля сообщалось, что в Великобритании допустили удары по России переданным Украине оружием. Об этом заявил британский министр обороны Джон Хили. По его словам, окончательное решение по использованию боеприпасов должно быть принято властями Украины.

Ранее «Военная хроника» посчитала, сколько HIMARS уничтожила ВС РФ в зоне СВО.

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