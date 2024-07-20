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Стало известно, как ВСУ пытались использовать метеозонды

ВСУ использовали метеозонды в качестве ложных целей на Купянском участке

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Alina Smutko/Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются использовать метеозонды в качестве ложных целей для российских систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника расчета ПВО «Тор-М2» группировки войск «Запад».

«Встречаются помехи типа метеозондов. Роем по 15-20 штук — ложные помехи, типа шаров», — сказал военный, работающий на Купянском участке фронта.

По его словам, они летят на высоте около 4 км, но данный маневр не достаточно эффективен.

«Мы научились распознавать метеозонды от обычной цели, не поражаем их», — отметил начальник расчета.

До этого ВСУ применили метеозонды в атаке на Воронежскую область. Воздушные цели были уничтожены средствами ПВО. Об этом заявил глава региона Александр Гусев. Он добавил, что состояние пожилой женщины, которая пострадала при ночной атаке, врачи оценивают как средней степени тяжести. Пенсионерку поместили в одну из больниц, ей оказывается вся необходимая помощь.

Ранее под Калугой обнаружили метеозонд-шар со взрывчаткой.

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