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Украина перестала использовать самолеты и вертолеты на одном из направлений

ВСУ перестали использовать самолеты и вертолеты на Купянском направлении

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Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически отказались от использования самолетов и вертолетов на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник расчета противовоздушной обороны «Тор-М2» группировки войск «Запад» с позывным «Паук», передает РИА Новости.

По его словам, украинская армия не применяет на этом участке фронта самолеты и вертолеты из-за плотности ПВО.

Командир утверждает, что еще полгода назад ВСУ часто применяли пилотируемую авиацию.

«Летали, но безуспешно <…> У нас в полку поражали и самолеты, и вертолеты», — рассказал военнослужащий.

19 июля министерство обороны России сообщило, что за неделю российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских самолета МиГ-29.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские войска предприняли 11 групповых ударов по авиационным базам ВСУ и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.

Ранее стало известно, сколько заплатят бойцам ВС РФ за первый сбитый F-16.

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Операция на Украине
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