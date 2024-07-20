На Украине задержали чиновников за кражу денег для армии

На Украине в ходе рейдов задержали 30 чиновников по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на нужды армии. Об этом сообщает пресс-служба украинского МВД.

В операции по поимке недобросовестных чиновников участвовали сотрудники офиса генерального прокурора, Государственного бюро расследований, службы безопасности Украины, национальной полиции и других силовых ведомств. Рейды проводили при помощи руководства министерства обороны и вооруженных сил страны.

Всего было проведено 70 обысков. По данным следствия, к хищениям денег, выделенных для нужд ВСУ, оказались причастны служащие квартирно-эксплуатационных управлений почти во всех регионах республики. В частности, задержаны чиновники из Николаевской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской областей, а также из Харькова, Львова и Кропивницкого.

Общий ущерб государству составил более 138 млн грн (около $3,3 млн, или более 291 млн рублей).

Чиновники подозреваются в растрате и присвоении денег при закупках по завышенным ценам топливной древесины для нужд армии и проведении строительных работ на объектах военной инфраструктуры и т.д.

Ранее экс-советника офиса Зеленского арестовали по делу о хищении.