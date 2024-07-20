Экс-замглавы Минобороны просил суд освободить его из СИЗО как участника боевых действий

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов обращался в суд с просьбой отпустить его из-под стражи на основании того, что ранее он участвовал в боевых действиях и имеет государственные награды. Об этом со ссылкой на постановление суда о продлении ареста сообщает ТАСС.

В цитируемом документе указано, что обвиняемый и его адвокаты просили отказать в ходатайстве следователя о продлении ареста на основании того, что Иванов является участником боевых действий и имеет за это государственные награды и благодарности. Вместо этого они просили перевести его под домашний арест. В этой просьбе было отказано.

13 июля Басманный суд Москвы продлил следствие по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова до 23 сентября. На этот же срок подсудимый был оставлен под стражей.

За три месяца следователи планируют изучить записи телефонных переговоров Иванова и материалов экспертиз, завершить осмотры изъятой у него документации, а также провести дополнительные допросы обвиняемых и свидетелей.

Бывший замминистра обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

18 июля стало известно, что бывший замглавы министерства обороны РФ Тимур Иванов отказался от сделки со следствием и досудебного соглашения о сотрудничестве. Он продолжает настаивать на своей невиновности.

Ранее сообщалось, что в деле экс-замглавы Минобороны Иванова могут появиться новые обвиняемые.