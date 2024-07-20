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Сальдо заявил, что уход ВСУ из Херсонской области неминуем

Сальдо: ВСУ неминуемо уйдут с территории Херсонской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что уход украинских войск из правобережной части региона неминуем. Об этом пишет РИА Новости.

«Согласно конституции, Херсонская область является неотъемлемой частью Российской Федерации, и президент еще раз акцентировал внимание наших геополитических оппонентов, что это не обсуждается», — заявил он.

Сальдо добавил, что в регионе будет полностью восстановлена российская власть, в том числе Снигиревский и Александровский районы.

До этого глава региона сообщил о планах построить на юге Херсонской области на полуострове Хорлы курорт.

Среди прочего в планах обустройство яхт-марины для стоянки малых и средних морских судов, а также развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.

Сальдо сообщал, что в Херсонской области огромный район туристическо-рекреационного назначения, который может стать доступен для туристов после окончания спецоперации.

Ранее Сальдо запретил продажу алкоголя в прифронтовой зоне в Херсонской области.

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