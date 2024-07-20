Фигурант дела Иванова попросил из-за здоровья отпустить его из СИЗО

Сергей Бородин, фигурант дела о взятках бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, пожаловался на проблемы со здоровьем и попросил смягчить ему меру пресечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

В документе говорится, что у Бородина имеются заболевания, а именно гипертония и аритмия сердца, в связи с чем его адвокат просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде и надлежащем поведении.

13 июля Басманный суд Москвы продлил срок ареста Иванову и Бородину до 23 сентября.

Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. До этого ТАСС сообщал, что сумма взятки, вменяемая Иванову, составляет 1 млрд 185 млн рублей.

Уточняется, что взятка предназначалась за совершение действий в пользу вышеуказанных юридических лиц и их представителей, которым Иванов способствовал в силу своего должностного положения.

18 июля стало известно, что Иванов отказался от сделки со следствием.

Ранее в Кремле прокомментировали аресты в Минобороны.