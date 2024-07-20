Средства ПВО сбили за ночь 26 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили за минувшую ночь 26 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 БПЛА. В результате атаки пострадавших нет. К месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы», — говорится в сообщении.

В последний раз ВСУ атаковали Ростовскую область 16 июля. Тогда силы ПВО отразили атаку девяти беспилотных летательных аппаратов. Все дроны были уничтожены, о пострадавших не сообщалось.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные отразили атаки нацбатальона «Кракен».