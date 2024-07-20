Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские эксперты изучили новейший украинский реактивный дрон

Российские специалисты изучили украинский реактивный дрон дальнолет-камикадзе

close
100%
Mayman Aerospace

Российским специалистам удалось заполучить и изучить перспективный украинский дрон — дальнолет-камикадзе с реактивным двигателем, который способен «разгоняться» при приближении к зонам действия систем противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом РИА Новости рассказал гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Создавая этот реактивный дальнолет, противник пошел на удорожание и сокращение дальности полета, чтобы получить возможность в нужный момент «дать по газам»», — рассказал эксперт.

Кузякин добавил, что новый дрон является принципиально новой моделью. Этот беспилотник способен резко разгоняться, приближаясь к зоне действия систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Эксперт подчеркнул, что результаты анализа дрона уже переданы соответствующим структурам. Будут вырабатываться все необходимые меры по противодействию.

До этого Кузякин рассказал, что система ПВО, созданная из FPV-дронов успешно прошла испытания в России. Он отметил, что одной из ключевых задач было достижение радиотехнической совместимости FPV-системы и систем аэродрома.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами