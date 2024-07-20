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Более 10 беспилотников ВСУ уничтожили на севере Ростовской области

Губернатор Голубев: более 10 украинских дронов уничтожены в Ростовской области

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на севере Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено более 10 БПЛА. В настоящее время военные продолжают работу по отражению массированной воздушной атаки. Пострадавших нет», — написал он.

Чиновник также добавил, что информация о последствиях на земле уточняется.

В последний раз ВСУ атаковали Ростовскую область 16 июля. Тогда силы ПВО отразили атаку девяти беспилотных летательных аппаратов. Все дроны были уничтожены, о пострадавших не сообщалось.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ракетную опасность объявили в Белгородской области.

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