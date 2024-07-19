Соединенные Штаты могут производить больше вооружений, чем Россия, но для этого потребуется время и синергия ряда факторов. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун-младший, слова которого передает РИА Новости.

Так он прокомментировал высказывание кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса, который сказал, что у Америки нет достаточных производственных мощностей, чтобы отправлять больше оружия Киеву.

«У нас есть возможность производить больше. Знаете, я видел это в нашей стране», — заявил Браун.

19 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Российская Федерация нашла способы поддерживать работу своего оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в условиях санкций.

Тем временем президент США Джо Байден сказал, что Россия перевела свой оборонно-промышленный комплекс на военные рельсы, и НАТО не может себе позволить отстать.

Ранее в Пентагоне заявили, что прекращение помощи Запада Киеву приведет к победе России.