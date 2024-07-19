В Британии допустили удары по России переданным Украине оружием

Оружие, которое Великобритания поставляет Украине, может быть применено для нанесения ударов по целям на территории России, при этом проводить атаки должны сами украинцы. Об этом заявил британский министр обороны Джон Хили, пишет РИА Новости.

«Мы предоставляем оружие Украине для защиты ее суверенной страны. Это не исключает нанесения ими ударов по целям в России, но это должны делать сами украинцы. Это должно быть сделано в рамках параметров и границ международного гуманитарного права», – сказал Хили.

До этого британская газета Telegraph сообщила, что Украине не давалось разрешение на использование ракет Storm Shadow для нанесения ударов по целям в глубине территории РФ. Уточнялось, что вопрос о выдаче подобных разрешений касается, помимо Великобритании, еще двух стран.

До этого новый премьер Британии Кир Стармер заявил, что странам Североатлантического альянса (НАТО) необходимо нарастить производство вооружений для того, чтобы не отставать от России.

Ранее в министерстве обороны США высказались об ударах по Крыму американским оружием.