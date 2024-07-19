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В Пентагоне заявили, что прекращение помощи Запада Киеву приведет к победе России

Пентагон: прекращение оказания помощи Запада Украине приведет к победе России

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Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прекращение оказания помощи Украине со стороны Соединенных Штатов и их союзников приведет к победе России. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун, слова которого передает ТАСС.

«Наш авторитет на кону. Это касается не только США, но и НАТО, Запада. Я думаю, важно, чтобы мы продолжили оказывать поддержку Украине. Также для того, чтобы не было разрастания конфликта», — сказал он.

19 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нынешняя администрация США не может дать гарантии поддержки Украины в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа.

В этот же день Трамп во время выступления на Республиканском национальном съезде заявил, что в случае победы на выборах завершит все международные кризисы, которые, по его словам, создала администрация президента США Джо Байдена.

Ранее на Украине было совершено покушение на националистку Ирину Фарион.

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