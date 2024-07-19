Шесть человек пострадали в результате атаки ВСУ на ЛНР

Шесть человек получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины по центру Кременной в Луганской народной республике. Об этом сообщил глава города Вячеслав Третьяков в Telegram-канале.

По предварительной информации, шесть человек получили ранения, в настоящее время врачи борются за их жизни.

По словам Третьякова, удары пришлись по зданиям госучреждений, магазинам и многоквартирным домам.

До этого стало известно, что начальник Кременского отдела полиции получил ранения при повторном обстреле во время работы на месте обстрела ВСУ по центру Кременной. По словам главы города, полицейский в ходе осмотра места удара попал под обстрел кассетным боеприпасом. Отмечается, что врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь, в настоящее время его состояние стабильное.

19 июля четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, ранен один человек.

Ранее Украина и Британия подписали соглашение о поставках оружия в кредит.