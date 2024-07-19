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Четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ

Гладков: один человек ранен в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Атакам подверглись село Терезовка Шебекинского городского округа, село Козинка Грайворонского округа, хутор Климовое в Борисовском районе и село Демидовка Красноядурского района. В результате атак ранен один человек.

Все аварийные и оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

19 июля средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Согласно сообщению Минобороны, беспилотный летательный аппарат был уничтожен около 13:00 мск.

В этот же день Вячеслав Гладков сообщил, что Шебекинский городской округ находился под ударом Вооруженных сил Украины.

Накануне Гладков сообщил, что двое жителей Белгородской области ранены из-за атаки дронов ВСУ по двум населенным пунктам. Возле села Черемошное ранен тракторист после сброса бомбы с беспилотника. Мужчина был доставлен в Октябрьскую районную больницу. В селе Березовке после атаки дрона на административное здание получила ссадины и ушибы женщина.

Ранее россиянин получил семь лет за попытку вступить в ВСУ.

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