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Суд ООН обязал Израиль выплатить репарации за ущерб Палестине

Суд ООН постановил, что Израиль должен выплатить репарации за ущерб Палестине

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Израиль должен выплатить репарации за ущерб, причиненный палестинских территорий во время оккупации, постановил Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает ТАСС.

«Израиль обязан выплатить репарации за ущерб, причиненный всем физическим и юридическим лицам в результате оккупации палестинских территорий», — говорится в документе.

Также Международный суд ООН пришел к выводу, что политика Израиля, направленная на создание поселений на территории Палестины, нарушает международное право.

До этого представители ООН заявили, что государства и компании, поставляющие оружие израильской армии, могут оказаться соучастниками геноцида, поэтому должны прекратить продавать оружие Тель-Авиву. При этом прокурор Международного уголовного суда в Гааге запросил ордера на арест некоторых руководителей Израиля по подозрению в военных преступлениях.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все последние решения Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу пока остались только «на бумаге».

Ранее Лавров назвал США прямым соучастником ближневосточного конфликта.

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