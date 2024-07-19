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Украина отводит основные силы с Харьковского направления

РИА: в Харьковской области ВСУ отводят основные силы за реку Оскол

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины отводит войска из приграничных районов Харьковской области. Об этом со ссылкой на жителя региона сообщает РИА Новости.

По словам мужчины, просившего не называть его имени по соображениям безопасности, из приграничных районов Харьковской области ВСУ отводят основные силы за реку Оскол к селу Гроховатка.

«Первыми линию боевого соприкосновения покинули сотрудники СБУ», — отметил он.

15 июля военный эксперт Рожин рассказал о продвижении войск РФ в Харьковской области. По его словам, российские подразделения продолжают продвигаться к востоку от Волчанска, опираясь на вновь занятые плацдармы. Переброшенные в этот район силы ВСУ не смогли остановить их наступление, понесли «огромные потери» и «медленно пятятся назад в Волчанске и Липцах».

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский не стал винить главкома ВСУ Александра Сырского за провалы на Харьковском направлении. По его словам, сразу после назначения Сырский столкнулся с «серьезным вызовом» в виде затягивания принятия в США решения о выделении пакета военной помощи Украине. В то же время президент выразил уверенность, что даже при другом руководстве ВСУ все равно потерпели бы неудачи на Харьковском направлении.

Ранее стало известно о роли французских наемников в боях в Харьковской области.

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