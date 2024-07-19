На Ямале почти вдвое увеличили выплаты участникам СВО

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) почти вдвое — до 1,1 миллиона рублей — увеличили выплаты участникам СВО. Соответствующие изменения в постановление внес глава российского региона Дмитрий Артюхов, пишет «Интерфакс».

Претендовать на увеличенную выплату смогут военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны с 1 июля 2024 года, утверждается в документе. Ранее жители региона единовременно получали 600 тысяч рублей.

До этого в республике Марий Эл решили, что единовременная выплата военнослужащим-контрактникам и добровольцам специальной военной операции (СВО) на Украине будет увеличена вдвое, до 500 тысяч рублей.

Сообщалось также, что региональная выплата в Дагестане для заключивших контракт на прохождение службы в зоне специальной военной операции (СВО) увеличится в пять раз и составила 800 тысяч рублей.

Ранее в Краснодаре ввели новую выплату для заключивших контракт с Минобороны России.