Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина и Британия подписали соглашение о поставках оружия в кредит

Британия выделит Украине кредит в размере £2 млрд на поставку оружия

Власти Украины и Британии договорились о кредитной поддержке военных поставок в интересах ВСУ. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Согласно подписанному соглашению, британским поставщикам оружия разрешается заключать с Украиной кредитные договоры и контракты на сумму £2 млрд ($2,58 млрд). Эта сумма неокончательна и может быть увеличена в будущем. Срок погашения кредита — 15 лет. Документ был подписан в Лондоне министрами обороны двух стран в присутствии украинского президента Владимира Зеленского и британского премьера Кира Стармера.

В сообщении отмечается, что речь идет «о поставках и ремонте, а также частичном производстве систем противовоздушной обороны, бронетехники, боеприпасов».

Кроме того, Украина рассчитывает получить технологии и самостоятельно освоить производство артиллерийских стволов, а также запасных частей и компонентов к бронетехнике западного образца.

15 июля сообщалось, что Германия тайно передала Украине большую партию оружия. По сообщению портала Merkur, среди поставок — боеприпасы для танков Leopard 1A5 и Marder, а также два инженерных танка Dachs, четыре танка разминирования Wisent 1, два мостоукладчика Biber и один эвакуационный танк Bergepanzer 2.

Ранее в Британии призвали с осторожностью помогать Украине, чтобы избежать ответа России.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами