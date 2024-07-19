Украина и Британия подписали соглашение о поставках оружия в кредит

Власти Украины и Британии договорились о кредитной поддержке военных поставок в интересах ВСУ. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Согласно подписанному соглашению, британским поставщикам оружия разрешается заключать с Украиной кредитные договоры и контракты на сумму £2 млрд ($2,58 млрд). Эта сумма неокончательна и может быть увеличена в будущем. Срок погашения кредита — 15 лет. Документ был подписан в Лондоне министрами обороны двух стран в присутствии украинского президента Владимира Зеленского и британского премьера Кира Стармера.

В сообщении отмечается, что речь идет «о поставках и ремонте, а также частичном производстве систем противовоздушной обороны, бронетехники, боеприпасов».

Кроме того, Украина рассчитывает получить технологии и самостоятельно освоить производство артиллерийских стволов, а также запасных частей и компонентов к бронетехнике западного образца.

15 июля сообщалось, что Германия тайно передала Украине большую партию оружия. По сообщению портала Merkur, среди поставок — боеприпасы для танков Leopard 1A5 и Marder, а также два инженерных танка Dachs, четыре танка разминирования Wisent 1, два мостоукладчика Biber и один эвакуационный танк Bergepanzer 2.

Ранее в Британии призвали с осторожностью помогать Украине, чтобы избежать ответа России.