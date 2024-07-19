За неделю российская ПВО сбила три украинских МиГ-29

За неделю российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских самолета МиГ-29. Об этом сообщается в сводке Минобороны России, размещенной в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны РФ были сбиты 10 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и 44 реактивных снаряда HIMARS производства США. Кроме того, была поражена доработанная для обстрела наземных целей зенитная управляемая ракета комплекса С-200.

Помимо них были сбиты 305 беспилотников, 94 из которых к моменту поражения находились в воздушном пространстве западных областей Российской Федерации.

19 июля в Минобороны назвали число групповых ударов по украинским объектам за неделю. Согласно сообщению ведомства, российские войска предприняли 11 групповых ударов по авиационным базам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.

Ранее артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления батальона ВСУ на Днепре.