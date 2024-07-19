За прошедшую неделю на линии фронта в плен сдались 19 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

До этого попавший в российский плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Бугаев рассказал, что в рядах украинской армии многие солдаты симпатизируют России.

По его словам, бойцы боятся говорить о своих взглядах, опасаются, что на Украине их будут преследовать по закону.

17 июля в результате переговорного процесса с подконтрольной Украине территории вернули 95 российских военных, находившихся в плену. Взамен Киеву были переданы 95 военных Вооруженных сил Украины.

Незадолго до этого сообщалось, что штурмовики группировки «Север» захватили позиции и взяли в плен солдат ВСУ.

Ранее в зоне СВО впервые пленили экс-заключенных из украинского батальона «Шквал».