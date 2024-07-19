Минобороны назвало число уничтоженных безэкипажных катеров

Министерство обороны России отчиталось об уничтожении безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров.

Накануне министерство обороны РФ показало кадры уничтожения украинских безэкипажных катеров российскими беспилотниками в Черном море. В ведомстве заявили, что за ночь огнем артиллерии были уничтожены 10 таких катеров, следовавших в направлении Крыма.

18 июля сообщалось, что на территории Новороссийска в Краснодарском крае была объявлена угроза нападения безэкипажных катеров. Мэр города Андрей Кравченко призвал жителей, проживающих на первой линии берега, избегать подхода к окнам, прятаться в помещениях с толстыми стенами и не находиться на открытом пространстве у побережья.

Ранее США передали Украине патрульные катера.