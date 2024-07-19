Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Юрьевка Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что в ходе операции были поражены расчеты нескольких мотопехотных, пехотной и десантно-штурмового соединения ВСУ, а также двух бригад теробороны.

Кроме того, отражены 38 контратак подразделений противника, пояснили в ведомстве.

За неделю потери ВСУ составили до 2215 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США, два бронетранспортера М113 и бронемашина «MaxxPro» произведенные США, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии.

До этого сообщалось, что группа «Центр» ВС РФ за неделю освободила четыре населенных пункта в ДНР. Противник потерял до 2785 солдат, два танка, в том числе Abrams, девять боевых бронемашин, 15 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии.

Также в июле российская армия взяла под контроль населенный пункт Восход в Донецкой народной республике.

Российские военные сбили украинский самолет МиГ-29.